Kayseri'de 3 otomobil kazaya karıştı: 5 yaralı

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Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, KayseriAnkara karayolu Himmetdede mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 38 LR 225, 38 ADJ 154 ve 38 AFJ 84 plakalı araçlar çarpıştı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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