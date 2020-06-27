Kayseri'de 3 katlı apartmana ‘Korona virüs’ karantinası

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Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında 3 katlı apartman karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Manolya Sokak üzerinde yabancı uyruklu ailelerin yaşadığı 3 katlı bir apartmanda bulaşı tespit edilmesinin ardından, bina karantinaya alındı. Apartman etrafına güvenlik şeridi çekilerek giriş çıkışlar kapatılırken, apartmanda yaşayanlar ise 14 günlük karantina sürecine girdi.

Ayrıca apartman önünde de mahalle ve çarşı bekçileri nöbet tutuyor.

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