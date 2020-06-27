Mete Kalkavan 19. kez düdük çalacak

Hakem Mete Kalkavan, 19. kez Kayserispor'un maçında düdük çalacak.
İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Mete Kalkavan, bugüne kadar Kayserispor'un 18 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Sarı Kırmızılılar, 5 galibiyet alırken 8 mağlubiyet elde etti. 5 maçta da beraberlik bozulmadı.
Mete Kalkavan'ın yönettiği son 3 maçta Kayserispor kaybetmedi. Mete Kalkavan, bir kez de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta düdük çaldı. Bu maç 11 sona ermişti. Mete Kalkavan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:
KayserisporGöztepe 10
MalatyasporKayserispor 11
BursasporKayserispor 00
KayserisporAkhisarspor 12
AkhisarsporKayserispor 02
AntalyasporKayserispor 21
KayserisporKasımpaşa 22
KayserisporOsmanlıspor 14
KayserisporFenerbahçe 41
KayserisporGalatasaray 11
KayserisporSivasspor 11
KayserisporFenerbahçe 01
KayserisporGalatasaray 13
ElazığsporKayserispor 04
BursasporKayserispor 21
Mersin İYKayserispor 12
KayserisporGençlerbirliği 23
GençlerbirliğiKayserispor 10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.