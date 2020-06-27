Mete Kalkavan 19. kez düdük çalacak

Hakem Mete Kalkavan, 19. kez Kayserispor'un maçında düdük çalacak.

İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemi Mete Kalkavan, bugüne kadar Kayserispor'un 18 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Sarı Kırmızılılar, 5 galibiyet alırken 8 mağlubiyet elde etti. 5 maçta da beraberlik bozulmadı.

Mete Kalkavan'ın yönettiği son 3 maçta Kayserispor kaybetmedi. Mete Kalkavan, bir kez de Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta düdük çaldı. Bu maç 11 sona ermişti. Mete Kalkavan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri şöyle:

KayserisporGöztepe 10

MalatyasporKayserispor 11

BursasporKayserispor 00

KayserisporAkhisarspor 12

AkhisarsporKayserispor 02

AntalyasporKayserispor 21

KayserisporKasımpaşa 22

KayserisporOsmanlıspor 14

KayserisporFenerbahçe 41

KayserisporGalatasaray 11

KayserisporSivasspor 11

KayserisporFenerbahçe 01

KayserisporGalatasaray 13

ElazığsporKayserispor 04

BursasporKayserispor 21

Mersin İYKayserispor 12

KayserisporGençlerbirliği 23

GençlerbirliğiKayserispor 10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.