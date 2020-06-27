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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da korona virüs test sonuçları negatif çıktı

İHA

Kayserispor'da, Sivasspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.

Kayserispor'da korona virüs test sonuçları negatif çıktı

Kayserispor'da, Sivasspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da ligin 29.haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testleri sonuçlandı. Test sonuçlarına göre, futbolcuların, teknik heyetin ve personelim korona virüs testi negatif çıktı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "26 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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