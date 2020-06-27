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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda

İHA

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek.

Sivasspor ile Kayserispor 26. randevuda

Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 26. kez karşı karşıya gelecek.
Sivasspor ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig serüveninde 25 kez karşılaştı. Bu maçlarda Sivasspor ise 7 kez, Kayserispor 8 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Sivasspor 32 gol atarken Kayserispor 41 gol attı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Sivasspor 41 kazandı.
Sivasspor, ligde Hes Kablo Kayserispor ile sahasında oynadığı son 3 maçta kazanamıyor. Kayserispor, Sivas'taki son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan 25 Süper Lig maçında 73 gol atıldı. İki takım arasındaki en gollü maç 20112012 sezonunda Kayseri'de oynandı. Kayserispor o gün sahadan 6 2 galip ayrıldı. Ayrıca 20122013 sezonunda Sivas'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 42 kazandı. Yine 20092010 sezonunda Sivas'ta oynanan müsabakayı Kayserispor 24 kazanırken 20052006 sezonunda Sivas'taki maçı Kayserispor 05'lik skorla kazanan taraf oldu.
İşte iki takım arasındaki Süper Lig maçları:
2019/2020 KayserisporSivasspor 14
2018/2019 SivassporKayserispor 13
2018/2019 KayserisporSivasspor 20
2017/2018 KayserisporSivasspor 11
2017/2018 SivassporKayserispor 02
2015/2016 KayserisporSivasspor 11
2015/2016 SivassporKayserispor 00
2013/2014 SivassporKayserispor 30
2013/2014 KayserisporSivasspor 10
2012/2013 KayserisporSivasspor 11
2012/2013 SivassporKayserispor 42
2011/2012 SivassporKayserispor 11
2011/2012 KayserisporSivasspor 62
2010/2011 SivassporKayserispor 10
2010/2011 KayserisporSivasspor 41
2009/2010 KayserisporSivasspor 22
2009/2010 SivassporKayserispor 24
2008/2009 KayserisporSivasspor 00
2008/2009 SivassporKayserispor 00
2007/2008 KayserisporSivasspor 01
2007/2008 SivassporKayserispor 10
2006/2007 SivassporKayserispor 32
2006/2007 KayserisporSivasspor 11
2005/2006 SivassporKayserispor 05
2005/2006 KayserisporSivasspor 22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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