Kayserispor'da Zoran kadrodan çıkarıldı

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor'da defans oyuncusu Zoran Kvrzic maç kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Karayolu ile Sivas'a hareket edecek olan sarı kırmızılı takım kafilesinde sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic yer almadı. Son antrenmanda arka adalesinde zorlanma tespit edilen 32 yaşındaki Boşnak futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.

Diğer yandan sağ kasığında ağrısı bulunan Ziya Alkurt da Sivas kafilesine dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.