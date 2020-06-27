Kayserispor, Sivas’ta

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Hes Kablo Kayserispor yarın oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı için Sivas’a ulaştı.

Süper Ligin 29.haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak olan Hes Kablo Kayserispor bugün saat 15.30’da karayolu ile Sivas’a hareket etti. Yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Sivas’a ulaşan SarıKırmızılı kafile konaklayacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı. 21 kişi ile Sivas’a giden Hes Kablo Kayserispor yarın rakibi karşısında puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Yarın Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan karşılaşma saat 18.30’da başlayacak.

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