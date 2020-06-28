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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de bir daire karantina altına alındı

İHA

Kayseri'de Covid19 testi pozitif çıkan bir kişinin oturduğu daire karantina altına alındı.

Kayseri'de bir daire karantina altına alındı

Kayseri'de Covid19 testi pozitif çıkan bir kişinin oturduğu daire karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi No:79'da oturan bir kişi şiddetli bel ve eklem ağrıları şikayeti sonrasında 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşın yapılan Covid19 testinin pozitif çıkması sonrasında, Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi'nde ailesiyle birlikte oturduğu apartman dairesi karantina altına alındı.
Bina girişine de dairenin karantina altına alındığı uyarısı asıldı. 6 kişilik ailenin ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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