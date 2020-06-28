Kayseri'de bir daire karantina altına alındı

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Kayseri'de Covid19 testi pozitif çıkan bir kişinin oturduğu daire karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi No:79'da oturan bir kişi şiddetli bel ve eklem ağrıları şikayeti sonrasında 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatandaşın yapılan Covid19 testinin pozitif çıkması sonrasında, Yakut Mahallesi Ayvacık Caddesi'nde ailesiyle birlikte oturduğu apartman dairesi karantina altına alındı.

Bina girişine de dairenin karantina altına alındığı uyarısı asıldı. 6 kişilik ailenin ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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