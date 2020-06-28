Kayseri'de 16 ev daha karantina altına alındı

Kayseri'de koronavirüs nedeniyle 16 ev daha karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesine 1 daire, Hürriyet Mahallesi'nde 2 daire, Şirintepe Mahallesi'nde 2 daire, Mimarsinan Mahallesi'nde 1 daire, Osmanlı Mahallesi'nde 2 daire, Danişment Gazi Mahallesi'nde 1 daire, Kocasinan ilçesine bağlı Yakut Mahallesi'nde 1 daire, Mevlana Mahallesi'nde 1 daire, İncesu ilçesinde 4 ev ve Talas ilçesinde 1 daire koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı.
Karantina altına alınan evlerin ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.