Kayserispor'a meşaleli karşılama

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<br>Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Süper Lig'in 29'ncu hafta mücadelesinde konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek ligde kalma yolunda önemli bir adım atan Hes Kablo Kayserispor'u taraftarı meşalelerle karşıladı.<br>Süper Lig'in 29'ncu haftasında Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor'u Hasan Hüseyin ve Mensah'ın golleri ile 2-0 yendi. Puanını 28'e çıkaran sarı kırmızlılar ligde kalma umudunu artırdı. Zorlu Sivas deplasmanından 3 puan ile dönen Hes Kablo Kayserispor'u taraftarı Karpuzatan Tesisleri önünde meşaleler ile karşıladı. Tesis önüne gelen yaklaşık 150 taraftar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Hes Kablo Kayserispor 30'ncu haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.<br>GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ<br>Taraftarlardan görüntü<br>Meşalelerin yanması<br>Takım otobüsünün tesise gelmesi<br>Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı görüntüsü<br>Futbolculardan görüntü<br>DHA-Spor Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN<br>2020-06-29 00:53:40<br>

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