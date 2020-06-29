Kayserispor yendi, namağlup kalmadı

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Sivasspor maçını kazanırken, rakibine de ilk iç saha yenilgisini tattırdı. Böylece ligde iç sahada yenilmeyen takım kalmadı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 29.haftaya kadar iç sahada yenilmeyen tek takım olan Sivasspor'a ilk yenilgisini aldırdı. Ev sahibi ekibin favori gösterildiği maçta Hasan Hüseyin ve Mensah'ın golleri ile 3 puanı alan Hes Kablo Kayserispor, rakibine de ilk iç saha yenilgisini aldırdı.

Sivasspor bu sezon sahasında oynadığı 15 maçta 10 galibiyet 4 beraberlik alırken ilk yenilgisini de Kayserispor'dan aldı.

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