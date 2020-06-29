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Karpuzda meyve şekeri yüksek olduğu için az tüketilmeli Diyetisyeni Fatma Uçan: “Karpuzun fazla tüketimi kilo alımına sebep olabilir”

İHA

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Fatma Uçan, karpuzda meyve şekeri yüksek olduğu için az tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Karpuzu bir öğünde herkesin kendi avucunun ortası kadar tüketmesini önerebiliriz. Bunun fazlası hem şekeri yükseltir hem fazla şeker alımından dolayı kilo aldırabilir" dedi.

Karpuzda meyve şekeri yüksek olduğu için az tüketilmeli Diyetisyeni Fatma Uçan: “Karpuzun fazla tüketimi kilo alımına sebep olabilir”

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Fatma Uçan, karpuzda meyve şekeri yüksek olduğu için az tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Karpuzu bir öğünde herkesin kendi avucunun ortası kadar tüketmesini önerebiliriz. Bunun fazlası hem şekeri yükseltir hem fazla şeker alımından dolayı kilo aldırabilir” dedi.
Karpuzun birçok faydası olduğunu fakat içerisinde ciddi oranda meyve şekeri olduğunu söyleyen Diyetisyen Fatma Uçan, “Karpuz çok faydalı bir meyve olmanın yanı sıra, meyve olduğu için de şeker içeriği de yüksek bir besin. Bu sebeple aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Öncelikle karpuzun kırmızı renkli iç kısmında likopen oldukça yüksektir ve likopen çok güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar bağışıklığımızı güçlendirir, bizi hastalıklardan korur, var olan hastalığımızı iyileştirir veya var olan sağlık durumumuzu korumamıza yardımcı olur. Aynı zamanda toksinlerin atımında yardımcıdır. Diyabet, kalp hastalıkları ve hatta kanserden bile korur bizleri karpuz. Yapılan araştırmalar karpuzun vücuttaki iltihaplanmaları azalttığı yine romotölojik hastalıklara iyi geldiği, astım krizlerinin ya da astımın semptomlarını azalttığına dair araştırmalar bile var. Karpuzun içerisindeki potasyum kan basıncını düzenlemeye ve vücudun doğal sıvı dengesini sağlamaya yardımcı olur. C ve A vitamininden oldukça zengindir. Bu da demek oluyor ki bağışıklığı güçlendirdiği gibi, cildi de yeniler ve cildimizin daha sağlıklı olmasını sağlar” dedi.
Uçan, fazla tüketimin şeker hastalarında şekeri yükselteceğini ve normal bireylerde kilo alımına sebep olacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Karpuzun yüzde 90’ı sudan oluşur yani doğal bir diüretiktir aslında yaz meyvelerinin hepsi gibi. Bu da demek oluyor ki ödemli ve kendini şiş hissettiğini söyleyen kişilerin porsiyonu aşmadan karpuz tükettiklerinde, diyabetik etki gösterip ödemleri attığını biliyoruz. Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor ama bu demek değil ki istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Karpuzun yüzde 90’ı su olsa da meyve olduğu için çok ciddi meyve şekeri ve früktoz içerir ve fazlası şeker hastalarının şekerini yükseltir. Aynı zamanda normal bireylerde de kilo alımına sebebiyet verebilir. Bu yüzden aslında bir öğünde herkesin kendi avucunun ortası kadar tüketmesini önerebiliriz. Bunun fazlası hem şekeri yükseltir hem fazla şeker alımından dolayı kilo aldırabilir. Her şeyde olduğu gibi karpuzun da fazlası zarar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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