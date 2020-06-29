Kayseri'de 2 binaya koronavirüs karantinası

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, koronavirüs tespit edilen 2 kişinin yaşadığı 2 ayrı bina, karantinaya alındı.<br>Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Gülseren Caddesi´nde 2 katlı binada yaşayan ismi öğrenilemeyen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kontrolleri yapılan bu kişi, koronavirüs testi pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Hastanın yaşadığı 2 katlı bina da tedbirler kapsamında karantinaya aldı.<br>İlçede Selçuklu Mahallesi Vakıf Sokak´ta bulunan 2 katlı binada yaşayan kişinin de koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişinin de yaşadığı bina karantina altına alındı.<br>Polis her iki binanın girişine şerit çekerek, giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Binalarda yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-06-29 12:18:22<br>
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