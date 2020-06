Başkan Çolakbayrakdar'dan Yunus Emre’ye aile sağlık merkezi müjdesi

Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi’ne sosyal donatılar kazandıracak. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlık alanındaki yatırımlarla da Türkiye’ye örnek oldukları belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında mahalleye yeni bir Aile Sağlık Merkezi yapılacağının müjdesini verdi.

Kentsel dönüşümle sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre yeni tesis ve hizmetler kazandırdıklarını ifade etti. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da dönüşümü devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“Yunus Emre Mahallemizde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında bölgenin çehresi değişecek. Özellikle ihtiyaç olan mahallelerde başlatmış olduğumuz kentsel dönüşümle Kocasinan’ımız, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşacak. Dönüşümle birlikte bu bölgede ihtiyaç duyulan Aile Sağlık Merkezi ve çevre düzenlemeleri gibi sosyal donatıları en kısa zaman içerisinde yerine getireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her alanda en iyisini sunabilmek için yoğun gayretimiz var. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de belirli bir program dahilinde yapacağımızın bilinmesini istiyorum. Çalışmalarımız tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve hak ettiği noktaya yakın zamanda ulaşacak.”

