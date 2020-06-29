Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor

Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yer alan parklarda, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Parkların güzelleşmesi ve işlevselleşmesi için farklı konsept çalışmaları uyguladıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle daha güzel yarınlar için yeşil alanlar inşa etmeye devam edeceklerini söyledi.

Mevcut parkların yanı sıra yeni parklara büyük önem verdiklerine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Çok sayıda bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındırmakta olan, her yaştan insanın rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebildikleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklarımızın sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk kattık. Bu çerçevede çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken; zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.”

Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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