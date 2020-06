Türk - İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven: “Kıdem tazminatı kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığı kadar kutsaldır”

Türkİş Kayseri İl Temsilcisi ve Koopİş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, kıdem tazminatı ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Kıdem tazminatı kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığı kadar kutsaldır” dedi.

Düzenlenen basın toplantısına Türkİş Kayseri İl Temsilcisi ve Koopİş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, sendikaya bağlı 14 şube başkanı ve basın mensupları katıldı.

Yeni gelen tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili ortada bir taslak olmadığını söyleyen Türkİş Kayseri İl Temsilcisi ve Koopİş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, “Bildiğiniz üzere son günlerde çalışma hayatında sıkıntılı bir durum yaşanmakta. Kıdem tazminatı hakkımızla ilgili bazı düzenlemeler yapılmak isteniyor. İşsizlik Sigortası Fonu kesintileri artırılmak isteniyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstünde çalışanlara daha esnek çalışma getiriliyor ve bu yolla Kıdem ve ihbar tazminatı ortadan kaldırılıyor. Kıdem Tazminatının kaldırılarak yerine tamamlayıcı emeklilik sistemi getiriliyor ama ortada paylaşılan bir taslak yok, sadece medyada yer alan haberler var. Değişiklik yapılmasına ilişkin sosyal tarafların herhangi bir talebi de bulunmuyor. Bu konuda sosyal taraflar arasında mutabakat da yoktur. Ekonomide mevcut sıkıntıların aşılması için çözüm yine işçide aranıyor. Fatura işçiye kesiliyor. Kıdem tazminatı hakkımız masaya yatırılmak isteniyor. Daha esnek bir çalışma düzeni kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Dünya da olduğu gibi, ülkemizde de şimdiye kadar görülmemiş küresel bir salgın hastalığa karşı topyekun bir savaş verilirken, bu düzenleme gündeme getiriliyor. İşçiler zaten düşük olan ücretlerinde meydana gelen kayıplarla yaşam mücadelesi vermektedir. İşsizlikle baş etmeye, işini korumaya çalışmaktadır. Böyle bir teklifin gündeme gelmesi ve tartışılması çalışma hayatının huzurunu bozmuştur” dedi.

Güven, bugün 81 ilde sendika üyeleri olarak iş yerleri ve evlerine pankartlar yapıştırarak tepkilerini göstereceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Görüşümüz net. Kıdem Tazminatı koşulları ve çerçevesi kanunla çizilmiş, uzun yıllardan beri fiilen var olan temel bir müessesedir. TÜRKİŞ Kıdem Tazminatına ilişkin olarak yıllardan beri, süregelen görüşünü bugün de muhafaza etmektedir. TÜRKİŞ Genel Kurullarında, oy birliğiyle alınan kararımız herkes tarafından bilinmektedir. Aldığımız kararın arkasındayız. Kıdem Tazminatı, Türkiye işçi sınıfının ve TÜRKİŞ' in kırmızı çizgisidir. Kızımızın gelinliği, oğlumuzun damatlığı gibi kutsaldır. Bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için Kıdem Tazminatının mevcut haliyle korunmasını istiyoruz. Kıdem Tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması ve bu hakkın tasfiyesine ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin her yerinde yeni bir kampanya başlatıyoruz. Hazırlanan bez afişler binalarımıza, tüm iş yerlerimize ve evlerimize asılacak ayrıca arabalarımız posterlerle donatılacaktır.”

