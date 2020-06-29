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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 'Arabalı Sinema Günleri'nde sürpriz evlilik teklifi

DHA

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Arabalı Sinema Günleri'nde Fatih Usta, sevgilisi Merve Öztürk'e sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Melikgazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle düzenlediği 'Arabalı Sinema Günleri'ne '7. Koğuştaki Mucize' filmi ile devam etti. Otomobilleri ile etkinliğin düzenlendiği alana gelen vatandaşlar, filmin başlamasını bekledi. Bu sırada Fatih Usta, sevgilisi Merve Öztürk'e evlilik teklifinde bulundu. Öztürk, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Genç çifti tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,...

Kayseri'de 'Arabalı Sinema Günleri'nde sürpriz evlilik teklifi

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Arabalı Sinema Günleri'nde Fatih Usta, sevgilisi Merve Öztürk'e sürpriz evlilik teklifinde bulundu.<br>Melikgazi Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle düzenlediği 'Arabalı Sinema Günleri'ne '7. Koğuştaki Mucize' filmi ile devam etti. Otomobilleri ile etkinliğin düzenlendiği alana gelen vatandaşlar, filmin başlamasını bekledi. Bu sırada Fatih Usta, sevgilisi Merve Öztürk'e evlilik teklifinde bulundu. Öztürk, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti. Genç çifti tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Her şeyden önce yeni adım atacağınız bu evliliğin sağlık, mutluluk ve huzur içinde devam etmesini temenni ediyorum. İnşallah nikahınızı da kıymak mutlu gününüze ortak olmak isteriz. Sağlıklı ve sevgi dolu geçireceğiniz güzel günler, mutluluklar diliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-06-29 13:30:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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