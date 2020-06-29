Ben Rienstra 28.dakika sahada kaldı

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Hes Kablo Kayserispor'da Ben Rienstra dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında 28.dakika sahada kaldı.

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan Ben Rienstra, karşılaşmanın 28.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Ben Rienstra yerini Karahan Yasir Subaşı’na bıraktı. Ben Rienstra’nın yapılacak olan kontrollerinin ardından durumu belli olacak.

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