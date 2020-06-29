Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

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<br>İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -<br>Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, Sivasspor galibiyetinden sonra yenileme çalışması yaptı.<br>Dün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Hes Kablo Kayserispor, ligin 30'uncu haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına aralık vermeden başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmanda Sivasspor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise düz koşu, çift kale maç ve şut çalışması gerçekleştirdi.<br>DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-06-29 13:49:07<br>

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