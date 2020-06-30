Hasan Hüseyin siftah yaptı

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar, bu sezonki ilk golünü attı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor'da sahaya ilk 11'de çıkan isimlerden birisi olan Hasan Hüseyin Acar, maçın 45+3.dakikasında attığı golle takımını öne geçirirken kendisinin bu sezonki ligdeki ilk golünü attı. Bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 16. maçına çıkan Hasan Hüseyin, Sivasspor filelerine gönderdiği gol ile siftah yaptı. Hasan Hüseyin Acar, ligde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile oynanan maçlarda birer de asist yapmıştı.

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