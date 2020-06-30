Kayserispor izin yapıyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. SarıKırmızılılar bugünü izinli olarak geçirecek.
Süper Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle ile ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor’da bugün izin günü. Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 20 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan SarıKırmızılılar dün yaptığı yenileme antrenmanının ardından teknik heyet futbolculara 1 gün izin verdi. SarıKırmızılılar Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek.
6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo KayserisporBeşiktaş mücadelesi saat 21.00’de başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.