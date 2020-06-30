Kayserigücü FK kolları sıvadı

20192020 futbol sezonunda mutlu sona ulaşarak adını Süper Amatör Küme'ye yazdıran Kayserigücü Futbol Kulübü, yeni sezon çalışmalarına start verdi.

20202021 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme Liginde mücadele edecek olan Kayserigücü FK yeni sezon çalışmalarına başladı. Yönetim kurulu ve teknik heyet bir yeni sezon öncesi bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu. Bu sezon olduğu gibi yeni sezonda da güçlü bir ekip kurmayı planlayan sarısiyahlılar transfer için kolları sıvadı. Hem yönetim kurulu hem de teknik ekip listede yer alan isimler ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Kayserigücü FK, bu sezon Kayseri Birinci Amatör Küme'de hem oynadığı futbol hem de aldığı sonuçlar ile tüm sporseverlerin beğenisini ve takdirini kazandı. SarıSiyahlılar yeni sezonda da Süper Amatör Küme'de de başarılı olmaktan başka bir şey düşünmüyor. Hedefi olan bir ekip olan Kayserigücü FK, yeni sezon öncesi bütçesini belirledi.

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