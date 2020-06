Seyrani Kampüsü büyümeye devam ediyor

Kayseri Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Seyrani Kampüsü yeni açılan bölüm ve yüksek lisans programlarıyla büyümeye devam ediyor.

Develi Hüseyin Şahin MYO bünyesinde 20202021 güz döneminde Aşçılık Programının açılmasıyla 40 öğrenci daha Develi'de eğitim görecek. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açılması için verilen teklif Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülürken, ilgili programa 20202021 güz döneminden itibaren öğrenci alınacak.

Seyrani Kampüsünün her yıl daha da gelişmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Kayseri Üniversitemizin taşradaki en büyük kampüsü olan Seyrani Kampüsümüze bu yıl da Aşçılık programının ve Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programının açılması ile kampüsümüz daha da gelişip büyüyecektir. Kampüsümüze her zaman destek veren ve yeni programların açılması için önerilerde bulunan Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa başta olmak üzere Temel İslami Bilimler Fakültesi Dekanı hemşerimiz Prof. Dr. Lütfullah Cebeci ve Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Dr. Yılmaz Delice’ye teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Her iki programımızın da Develimize, Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

