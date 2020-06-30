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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız" Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven: “12-13 bin vekalet yoluyla kurban alabilirsek bu bizim açımızdan iyi bir başarıdır"

İHA

Diyanet İşleri Başkanı ve Türk Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; "Ne kadar çok insanımızın vekaletini üzerimize alabilirsek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ve ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız" Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven: “12-13 bin vekalet yoluyla kurban alabilirsek bu bizim açımızdan iyi bir başarıdır"

Diyanet İşleri Başkanı ve Türk Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; “Ne kadar çok insanımızın vekaletini üzerimize alabilirsek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ve ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız” dedi.
Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde ‘Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ konulu Kurban Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan İl Müftüsü Şahin Güven; bu yıl 1213 bin civarında vekalet yoluyla kurban almayı hedeflediklerini kaydederek; “Ülkemizde başta cumhurbaşkanımız olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, daire amirlerimiz, iş adamlarımız Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla kurban bağışı yapıp kesim faaliyetlerini bizlere emanet ediyorlar. Bu bağlamda son yıllarda özellikle başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, imamlarımız, vaizlerimiz, Kuran kursu hocalarımız, bizler de kurban kesiyoruz. Ama vekalet yoluyla verdiğimiz kurbanların önemli bir kısmı Türkiye Diyanet Vakfı’na değil başka aidiyet olan yerlere gidiyor. Bunu kötü bir şey olarak gördüğüm için söylemiyorum. Ama içinde bulunmuş olduğumuz, çalıştığımız Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir organizasyonu olan Türkiye Diyanet Vakfımız aracılığıyla güvenilirliğinde de herhangi bir sorun yaşamadığımız vakfımız aracılığıyla bu faaliyetleri yürütürsek daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Kayserimiz açısından söyleyebileceğimiz en önemli hedef geçen yılın yüzde 50 daha fazlasını bu yıl gerçekleştirelim istiyorum. 1213 bin vekalet yoluyla kurban alabilirsek bu bizim açımızdan iyi bir başarıdır diye düşünüyorum. Bu yıl kardeşlerimiz hacca gidemiyor, 83 bin kişi de burada kurban kesecek. Artı pandemi vesilesiyle birçok insan kurban kesim yerlerine gitmek istemiyor. Bu vesileyle vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetleri artacak” dedi.
Merkez Müftüsü Yakup Öztürk ise konuşmasında; “Bir gönle girebilmek, bir dua almak için bize büyük bir fırsat doğuyor. Her birimiz bu konuda kendimizi adeta ‘Bu benim işimdir, bunu yapmak zorundayım’ dersek, biri ‘Hocam kurbanımı nereye vereyim?’ dediği zaman ‘Diyanet Vakfına veri’ deyin o bile yeter. Yönlendirin yeter Allah’ın izniyle” şeklinde konuştu.
Daha sonra programda Türk Diyanet Vakfı İkinci Başkanı İhsan Açık selamlama konuşması yaptı. Açık, vakıf ve kurban hakkında bilgiler verdi. Açık daha sonra Diyanet İşleri Başkanı ve Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a telefonla bağlandı. Burada programa katılanlara hitap eden Erbaş; “Kurban yaklaşmak demektir. Bazı insanlar malıyla mülküyle, bazılarına da Cenabı Hak öyle güzel görev nasip etmiştir ki o görevi sanki hayrı yapan gibi insana sevap kazandırır. Bu süreci en verimli bir şekilde tamamlarız inşallah. Bu yıl, geçen yıllara göre çok farklı geçiyor. Salgın sürecini hep birlikte yaşıyoruz hem millet hem insanlık olarak. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında salgın sebebiyle pek çok insan işinden, aşından oldu. Onları görüp, gözetmek, onlara sahip çıkmak her şeyden önce bizim görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal Destek Vefa Grubu çerçevesinde hocalarımız çok güzel işler yaptı. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu süreci vekaletle kurban vesilesiyle taçlandıralım istiyoruz. Ne kadar çok insanımızın vekaletini üzerimize alabilirsek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak ve ne kadar çok fakir, fukara insanın sofralarına kurban eti ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız. Verimli bir şekilde bu süreci tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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