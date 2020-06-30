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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’ye iki yeni okul daha

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul ile Talas ilçesine yapılacak olan 32 derslikli ilkokulunun yapına ilişkin protokolü imzaladı.

Kayseri’ye iki yeni okul daha

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesine yapılacak olan 24 derslikli ilkokul ile Talas ilçesine yapılacak olan 32 derslikli ilkokulunun yapına ilişkin protokolü imzaladı.
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine Vali Şehmus Günaydın’ın yanı sıra Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci katıldı. Vali Günaydın protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim kalitesinin daha ileri noktalara taşınması için yeni binalara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, yapılacak bu iki yeni okul ile birlikte tekli eğitime geçiş noktasında da bir adım daha atmış olduklarını belirtti. Vali Günaydın, “Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerimiz eğitim işlerinde imkânlarını sonuna kadar kullanıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimize yapılan bu tür yatırımlarda desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilçelere yapılacak olan okulların yapımına ilişkin protokolü imzaladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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