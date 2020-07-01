Kar tünelleri görenleri hayretler içinde bırakıyor Aksu Kanyonu’nda bulunan doğal kar tünellerinin uzunluğu 200 ile 300 metreye ulaşıyor

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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı’nda, kışın yağan karlardan oluşan doğal tüneller doğaseverleri hayretler içinde bırakıyor.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Aksu Kanyonu’na 8 saatte ulaşan doğaseverler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dünyada çok nadir bulunan kar tünellerinden ikisine ulaşan gezginler, gördükleri manzarayı kayda aldı.

Aksu Kanyonu’nda 200 metre ve 300 metre uzunluğunda iki doğal kar tüneli bulunuyor.

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