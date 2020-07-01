Develi’de trafik kazası: 3 yaralı

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Develi’nin Sindelhöyük Mahallesi girişinde yaşanan kazada 38 BT 574 plakalı otomobil ile 16 V 1338 plakalı araç çarpıştı. Meydana gelen kazada 38 BT 574 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampolde durabildi.

Kazada yaralanan 3 kişi vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.