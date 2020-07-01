Kalça kemiği kırılan vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti

'Anneannem ve ben'

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Kayseri'nin Felahiye ilçesinde kalçası kırılan bir kişi, hava ambulansı ile şehir merkezine getirilerek tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesine bağlı Kuruhüyük Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Mevlüt Karakoç'un, geçirdiği kaza sonucu kalça kemiği kırıldı. Hava ambulansı ile Felahiye'den alınan Karakoç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

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