Su kuyusuna düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

'Anneannem ve ben'

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<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 3 metre derinliğindeki kurumuş su kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.<br>Melikgazi ilçesi Beğendik bağlarındaki su kuyusuna düşen yavru kediyi fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, halat yardımıyla 3 metre derinliğindeki kuyuya inerek yavru kediyi çıkardı. Yavru kedi daha sonra, belediyeye ait hayvan bakım merkezine teslim edildi.<br>İtfaiye ekipleri ayrıca, Hacılar ilçesi Tepe Caddesi'ndeki bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki yılanı da yakalayarak, doğaya saldı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-07-02 11:24:04<br>

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