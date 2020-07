ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Taşdemir, “Heyecanlı ve mutluyum"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, yeni göreve gelmesi nedeniyle yaptığı açıklamasında, “Kendimi bu şehre borçlu hissediyorum. Borçlarımın bir bölümünü ödeyebileceğim bir fırsat olarak görüyorum” dedi.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, “Personelimizi mutlu etmek ve hastalarımıza gerekli sağlık hizmetini vermek istiyoruz. Kendimi bu şehre borçlu hissediyorum. Borçlarımın bir bölümünü ödeyebileceğim bir fırsat olarak görüyorum. Bundan dolayı gerçekten kendimi hem heyecanlı hem de çok mutlu hissediyorum” diye konuştu.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, yaptığı açıklamada; “Hedeflerimin içerisinde hem kuruma yararlı olmak, hem de kurum çalışanlarını mutlu etmek, hem de bu kurumdan hizmet alan hasta grubuna gerektiğince hizmet etmek istiyorum. Burada bunları yaparken bizden sağlık hizmetleri talep eden insanlara, son derece güvenli sağlık hizmeti sunmak istiyorum. Sağlık hizmetlerine hızlı erişim imkânının gözden geçirilmesini ve daha iyi şartlara getirilmesini diliyoruz. Bunları yaparken kalite standartlarına değer vererek hizmet vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başhekim Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri ülkemizde verilen sağlık hizmetlerinin öncüsü konumundadır. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri modern tıbbın tüm imkânlarını yakından takip etmekte olup, ileri teknoloji kullanan bir merkezdir. Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Merkezimiz, JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) tarafından akredite edilmiş olup Kamu Hastaneleri içinde Avrupa ve Dünya standartlarında akredite edilmiştir. Yine, Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Merkezimiz de, JACIE tarafından akredite edilmiş, Avrupa ve Dünya standartlarında Ülkemizde JACIE sertifikasına sahip olan ilk ve tek merkezdir. Hastanelerimiz, TSENISO 9001:2015 ve IQ Net Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Bunun yanında Merkez Laboratuvarı bünyesinde hizmet veren Doku Tipleme Laboratuvarı ise The European Fedaration of Immunogenetics (EFI) tarafından akredite edilmiştir. 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen El Hijyeni Mükemmeliyeti Yarışmasında birinci olmuştur. Bu durum gurur vericidir. Yine Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) gibi son derece değerli merkezimiz var. Hastanelerimiz kalite standartları uyum sürecinde de 94 puan almıştır” diye konuştu.

Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, “Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 2016 yılından beri sağlık turizmine katkıda bulunmaktadır. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip olan hastanelerimiz, 27 ülkeden gelen hastalara sağlık turizmi sunmaktadır. Son iki yıl içeresinde 116 hastaya sağlık hizmeti verildi. Daha çok Bahreynli hastalar ilk sırada yer alıyor. Bahreyn Krallığı ile protokolümüz var. Irak, Umman gibi ülkeler takip ediyor. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de sağlık turizmini daha da geliştirmek ve bu kapsamda alınacak tedbirleri hızlı bir şekilde gözden geçirerek iyileştirmek olacaktır ”dedi.

Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, “Bilindiği gibi Erciyes Üniversitesine hayırseverlerin çok büyük emekleri var. Çok kısa bir süre önce YılmazMehmet Öztaşkın Kalp Hastanesinin 6. ve 7. Kat katlarında önemli bir tadilatlar yapıldı. Bu tadilatta kalite standartlarına uyum çerçevesi içerisinde yeni yoğun bakım, yeni ameliyathaneler ve yeni bir servis oluşturuldu. Tam kat mono blok, yani kompakt bir yapı oluşturuldu. Son derece modern yoğun bakımlarımıza emeği geçen maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, yaptığı açıklamada; Özellikle pandemi süresinde fedakârca çalışan, gerçekten emeklerini hiç esirgemeyen, sağlıklarını hiçe sayan, öncelikle sağlık personeline teşekkürü borç bildiğini, ifade etti. “Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde herkesin mutlu olduğu, herkesin severek çalıştığı, daha çok çalıştığı, ama severek çalıştığı bir ortam oluşturmaya çalışacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.