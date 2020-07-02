Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

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Hes Kablo Kayserispor’un 2 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor’un 32.hafta ve 33. haftalarda oynayacağı Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 2 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 1 maçını Pazartesi, 1 maçını ise Cumartesi günü oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 2 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

32 Hafta

KayserisporGaziantep FK

13 Temmuz Pazartesi / 18.30

Kadir Has Stadı

33.Hafta

Medipol BaşakşehirKayserispor

18 Temmuz Cumartesi / 21.00

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

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