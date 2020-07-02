Zoran ve Ben Rienstra takımla çalıştı

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Hes Kablo Kayserispor'da sakatlıklarını bulanan Zoran Kvrzic ve Ben Rienstra çalışmalara başladı.

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlardan iyi haber. Son oynanan Sivasspor maçının 28.dakikasından sakatlanarak oyundan çıkan Ben Rienstra ve sakatlığı nedeniyle kadroya alınamayan Zoran Kvrzic, Beşiktaş maçında forma giyebilecek duruma geldiler.

Sakatlıklarını atlatan iki tecrübeli futbolcu, takımla birlikte idmanlarını sürdürürken teknik heyetin şans vermesi halinde Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyebilecek.

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