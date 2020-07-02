Kayseri'de çatı yangını

'Anneannem ve ben'

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<br>İlyas KAPLANYusuf AGAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.<br>Yangın, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Aktem Siteleri D Blok'un çatısında çıktı. 8 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Korku ve paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.<br>Yangın, bir saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.<br>Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN-Yusuf AGAŞE<br>2020-07-02 14:56:33<br>

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