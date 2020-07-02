Serseri kurşun 1 kişiyi yaraladı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda nereden geldiği belli olmayan kurşun, bir kafede oturan 40 yaşındaki Ferdi T.'nin sırtına isabet etti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Çiğdem sokakta meydana gelen olayda arkadaşları ile birlikte kafede oturan Ferdi T.(40) nereden ve nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir kurşunun beline isabet etmesi sonucu yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ferdi T. ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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