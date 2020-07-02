'Anneannem ve ben'

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Kayseri'de meydana gelen kazada traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesine bağlı Ganişeyh köyünde 65 yaşındaki Halit Arslan, tarlayı sürdüğü traktörün devrilmesiyle traktörün altında kaldı. Halit Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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