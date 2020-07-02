DEAŞ üyesi tutuklandı

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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde; terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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