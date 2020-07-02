Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.<br>Ligin 30'uncu haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Kayserispor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç yaptı. Futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>Antrenman<br>Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN<br>2020-07-02 22:34:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.