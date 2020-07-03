Kayseri'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Abdullah G., tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 gün önce Kocasinan ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi olduğu belirtilen Abdullah G., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlıgında işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA) <br>2020-07-02 23:00:54<br>
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.