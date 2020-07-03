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Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

DHA

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Halit Aslan (75) hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında ot biçen çiftçi Halit Aslan'ın kullandığı 38 FK 109 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Akkışla Devlet...

Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

<br>Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Halit Aslan (75) hayatını kaybetti.<br>Kaza, akşam saatlerinde Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında ot biçen çiftçi Halit Aslan'ın kullandığı 38 FK 109 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA<br>2020-07-02 23:30:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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