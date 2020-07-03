Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

'Anneannem ve ben'

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<br>Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Halit Aslan (75) hayatını kaybetti.<br>Kaza, akşam saatlerinde Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında ot biçen çiftçi Halit Aslan'ın kullandığı 38 FK 109 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA<br>2020-07-02 23:30:43<br>

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