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Sol bekte Emre oynayacak

İHA

Hes Kablo Kayserispor'da Emre Taşdemir, Beşiktaş maçında forma giyecek.

Sol bekte Emre oynayacak

Hes Kablo Kayserispor'da Emre Taşdemir, Beşiktaş maçında forma giyecek.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 30.haftasında sahasında Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu zorlu maç öncesi kart cezalısı Karahan Yasir Subaşı’nın yokluğunda sol bekte Emre Taşdemir görev yapacak.
Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçında yedek başlayan Emre Taşdemir, Yasir'in yokluğunda yeniden 11'e dönecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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