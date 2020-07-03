Kayseri'de elektronik eşya hırsızlığına 2 gözaltı

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki ayrı iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla S.K. ve C.Ö. gözaltına alındı.<br>Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye ve Osmanlı mahallelerinde iki ayrı iş yerinden elektronik eşya çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin 2 ay önce cezaevinden tahliye olan S.K. ve C.Ö. olduğunu belirledi. 2 şüpheli kaldıkları eve düzenlenen baskında gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çalıntı 8 bilgisayar, 11 tablet, 1 şarj aleti ve 3 bin 750 TL değerindeki tütün mamulleri ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)<br>2020-07-03 11:35:38<br>
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