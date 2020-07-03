“Kayseri tarımın da merkezi olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kayseri tarımın da merkezi olacak"

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından yürütülen "Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında düzenlediği '"Tarla Günü" etkinliğine katıldı.

“Kayseri tarımın da merkezi olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından yürütülen "Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında düzenlediği ‘”Tarla Günü” etkinliğine katıldı.
“Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi” kapsamında düzenlenen ve Türkiye tohumculuğunda "Yerli ve Milli" çeşitlerin ekimini artırmaya yönelik yapılan “Tarla Günü” etkinliği Bünyan’da gerçekleşti. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra , TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yıldız, Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Ziraat Odaları Başkanları, Üreticiler ve TAGEM e bağlı araştırma enstitülerinde çalışan teknik personel katıldı.
“TOHUM DESTEĞİ KONUSUNDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPTIK”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, yerli ve milli tohum ile “Tarla Günü” etkinliğinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:
“Projenin anlamlı ve önemli olduğuna inanıyorum. O yüzden de buraya koşarak geldiğim bir projeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. Ne güzel kelimeler telaffuz ediliyor. ‘Yerli ve Milli’. Tohum konusunda hani üstad diyor ya; ‘Tohum at, bitmezse toprak utansın’ diye biz tohumumuzu atınca, Allah’ın izniyle toprak utanmayacak. Gereğini yapacağız. Çeşitlendirilmiş bu tohumlarla da değişik alanlar da en güzel sonuçlar alacağız. Biliyorsunuz, SİHA’nın ithalatına müsaade edilmediğinde de biz de SİHA’mızı kendimiz yaptık. Demek ki bazen komşunun muhabbeti, bizleri mal sahibi yapar. Biz de o anlayış içerisinde her alanda kendimize yetecek konuma gelmek ve bu yönde kendimizi geliştirmek zorundayız. Değerli Başkanlarımız burada telaffuz ettiler, bu Pandemi döneminde anladık ki Kayseri, endüstrinin ve ticaretin merkezi. Bundan sonraki süreçte tarımın da merkezi olacaktır. Bu alanda gerek hükümetimizin, gerekse de yerel de belediye olarak bizlerin üzerine ne düşüyorsa her türlü desteğe hazır olduğumuza buradan paylaşmak istiyorum”
Büyükşehir Belediyesi olarak tohum desteği konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu alanda yaklaşık 2,5 Milyonluk bir projeyle biz de varız diyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim bereketimizdir. Elbette, ay yıldızlı Türk Bayrağına, vatanına, milletine bağlı olarak bir arada olduğumuz zaman bize kimsenin gücü yetmez. Türkiye artık dünkü Türkiye değil. Türkiye kendisinden söz ettiren, ‘Türkiye olmazsa bu iş olmaz’ dedirttiren bir ülke. Gerek dış politikada, gerekse yönetim konusunda, gerek savunma sanayi konusunda her alanda Türkiye diyorlar. Sağlık konusunda da aynı şekilde. Doktor olarak söylüyorum. Pandemi sürecindeki sağlık alanındaki başarımızı gururla hepimiz paylaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızla ayrıca gurur duyuyoruz. Çünkü Kayseri’mize 1600 yataklı, Şehir Hastanesi’ni kazandırmak suretiyle bizlerin en az hastalığı atlatan şehir ve ülke olmamızı sağladı. 30’dan fazla sağlık kuruluşumuzla, gurur kaynağımız Erciyes’imizle, diğer kurum ve kuruluşlarımızla güzel çalışmalar yapıldı. Burada şu an hep beraberiz. Şükürler olsun ne güzel bir birliktelik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Programda konuşan TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan da Kayseri’de 40'dan fazla yerli ve milli tohum çeşidinin denemesi yapıldığını söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ise, “Türkiye de kim ne kadar isterse hem yerli hem de milli tohuma ulaşabilme imkânına sahip. Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın hep söylediği gibi evet bir sanayi şehri ama Kayseri, Türkiye’deki tarım merkezi olma konusunda ciddi adımlar atıyor “dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, “Yerli ve Milli Tohumun Ulaşamadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında Bünyan’da Gökçeler Tarım’ın yerli tohum konusunda yaptığı ürünleri inceleyerek, 42 çeşit tohum hakkında bilgiler de aldı. Kayseri’de yapılan önemli ve anlamlı çalışmaları yerinde gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Profesyonel olarak Gökçe Tohum’un yaptığı bu iş birliği ile sertifikalı tohumculuk açısından, özellikle buğdayın 42 çeşit yetiştirilmiş olması bizleri memnun etti. Tarım İl Müdürlüğümüze, TAGEM Genel Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri’mizin bu alanda yapacağı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Bugün burada hep bir aradayız. Birliğin, beraberliğin gücün ne olduğunu hep beraber gösterdiler” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile beraber Bünyan Sanayi Sitesi’ndeki esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüfeği denerken kendini vurmuş
YEREL HABERLER Tüfeği denerken kendini vurmuş
Kapüşonlu hırsızlar yakayı ele verdi Kayseri’de iş yerlerinden 8 laptop ve 11 tablet çalan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Kapüşonlu hırsızlar yakayı ele verdi Kayseri’de iş ...
Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Motorlu testereyle omzunu kesti, ambulans ...
Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet Murat Çiftçi: “Şehrin sporuna hizmet ederken, kimsenin adamı olmayacağız” Kayseri’de ASKF’ya alınmayan 7 kulüpten ortak basın açıklaması
YEREL HABERLER Kayseri Kalespor Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Mehmet ...
Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir arada
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir arada
Palancıoğlu, "Yeniköy Mahallesi'ne hayırlı olsun"
YEREL HABERLER Palancıoğlu, "Yeniköy Mahallesi'ne hayırlı olsun"
Hızarla kolunu parçaladı Kayseri'de hızarla kolunu parçalayan adamın imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Hızarla kolunu parçaladı Kayseri'de hızarla kolunu ...
Kayseri'de elektronik eşya hırsızlığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de elektronik eşya hırsızlığına 2 gözaltı
Milli Eğitim Camiasının Acı Günü Merkez Meslek Lisesi Metal Bölümü Alan Şefi Mustafa Varol son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Camiasının Acı Günü Merkez Meslek Lisesi ...
Kayseri'de fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de fuhuş operasyonu: 3'ü kadın 8 gözaltı
Ramazan Durdu, Yahyalıspor’dan ayrıldı
YEREL HABERLER Ramazan Durdu, Yahyalıspor’dan ayrıldı
Sol bekte Emre oynayacak
YEREL HABERLER Sol bekte Emre oynayacak
Yaralı şahine jandarma şefkati
YEREL HABERLER Yaralı şahine jandarma şefkati
Kayseri’de fuhuş çetesi evini kullandıran erkeklere bayanları sunmuş Kayseri polisinden fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de fuhuş çetesi evini kullandıran erkeklere ...
4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
YEREL HABERLER 4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan şahıs hayatını kaybetti
6 arkadaşıyla yaşadığı evde tabancayla sırtından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER 6 arkadaşıyla yaşadığı evde tabancayla sırtından ...
Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kayseri'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Ek fotoğraf
Kayseri'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti
YEREL HABERLER Hes Kablo Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları ...
DEAŞ üyesi tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ üyesi tutuklandı
Kayserispor, Beşiktaş karşısında 3 puan hedefliyor Prosinecki takımına güveniyor
YEREL HABERLER Kayserispor, Beşiktaş karşısında 3 puan ...
Traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X