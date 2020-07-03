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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palancıoğlu, "Yeniköy Mahallesi'ne hayırlı olsun"

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometreye yakın alanda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni başlayan çalışma ile Lefke Caddesi'nde elektrik hatları yer altına alınarak, ağaçlandırma ve otoparkı yapılan yola asfalt serilmeye başlandı.

Palancıoğlu, "Yeniköy Mahallesi'ne hayırlı olsun"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yeniköy Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometreye yakın alanda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni başlayan çalışma ile Lefke Caddesi’nde elektrik hatları yer altına alınarak, ağaçlandırma ve otoparkı yapılan yola asfalt serilmeye başlandı.
Melikgazi Belediyesi’nin her mahallede çalışma yaptığını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yeniköy Mahallemizde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Lefke Caddesi, Ünsalan ve Hazar Sokak’ta elektrik hatların yer altına alınması sonrası asfalt sermeye başladık. Yaklaşık 2 kilometreye yakın hatta yol yenilenmesi yapılacak. Bütün mahallemizde çalışmalarımız sürüyor. Burada sadece yol yapmıyor, otopark ve ağaçlandırma çalışması da yapıyoruz. Bu alanı yeşillendirmek için ıhlamur ve çınar olmak üzere 1520 yaşında ağaçlar diktik. Amacımız ilçemizi daha yeşil daha yaşanabilir hale getirmek. İlçemize diktiğimiz bu ağaçlarla Melikgazi’nin 1520 yılını kazanmış olduk. Melikgazi’mize yapmış olduğumuz hizmetlerimiz hayırlı olsun.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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