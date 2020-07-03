Kayseri'de minibüs sondaj kamyonuna çarptı: 6 yaralı

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<br>Özer KAYA/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yolcu minibüsünün sondaj kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 12.00 sıralarında Kayseri-Sivas karayolunun 40'ıncı kilometresi Lalebeli mevkisinde meydana geldi. Şener Güzel (53) yönetimindeki 38 KT 574 plakalı minibüs, seyir halindeyken aynı yönde giden Serdar Karahan'ın (22) kullandığı 38 05 343 plakalı sondaj kamyonuna çarptı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Zeynep Taşdemir (63), Muazzez Güzel (53), Şener Güzel (53) ve Nuran Sayak (60) yaralandı. Yaralı 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Özer KAYA<br>2020-07-03 14:39:32<br>

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