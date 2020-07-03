Kayseri'nin eşsiz değeri Koramaz Vadisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ÇEKÜL Vakfı ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun ortaklığında Kayseri’deki yeraltı yapılarının envanterini çıkarmaya yönelik 2013 yılında başlayan çalışmalar devam ediyor. Araştırma ekibi tarafından her yılın sonunda hazırlanan ve bu yılda 5’inci kez sunulan raporda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi’nin zenginliği gözler önüne serildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehrimizdeki yer altında bulunan tarihi mirası açığa çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Kayseri'deki yer altı şehirleri ve mağaraların envanter çalışmasını yapan Obruk Mağara Araştırma ekibi Kayseri’ye geldi.

Kayseri yer altı yapılarını envarterleyen, haritalayan ve belgeleyen Obruk Mağara Araştırma ekibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ile 2013 yılında bir protokol imzaladı. Protokole istinaden, 2013 yılında başlayan proje de ilçelerde, yerleşimlerin altında bulunan yer altı yapıları, kaya kiliselerini, yer altı şehirleri ölçüldü ve belgelendi. Yaptığı çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne rapor olarak sunan Obruk Mağara Araştırma ekibinin 5’inci kez hazırladığı raporda Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ve Bağpınar’ı içine alan Koramaz Vadisi anlatıldı.

Kayseri’ye gelen Obruk Mağara Araştırma Grubu’ndan Ali Yamaç, 2013 yılından bu yana birçok defa Kayseri’ye gelip civar ilçelerde, yerleşimlerin altında bulunan yer altı yapılarını, kaya kiliselerini, yer altı şehirlerini ölçtüklerini ve belgelediklerini belirtti. Yamaç, şöyle konuştu:

“Kayseri aslında çok ilginç bir şehir. Kapadokya’nın başkenti. Hem doğu roma imparatorluğu zamanında hem de ondan önce roma imparatorluğu zamanında. Bütün Kapadokya eyaletinin başkenti olan bu şehir her tarafıyla kaya yapılarıyla doluydu. 2013 yılında bu projeye başladık. 2013 yılından bu yana birçok defa gelip yer altı şehirlerini ölçtük ve belgeledik. Bunların arasında en önemlisi Koramaz Vadisi, Kayseri’ye çok yakın. Üzerinde yedi küçük köy var. 16 km uzunlukta. Koramaz’ın özelliği vadi olarak Türkiye’de açık ara en çok kaya yerleşimine sahip olması. 476 kaya ölçümü yerleşimi belgelendi, çizildi ve fotoğraflandı. Bunların arasında yer altı şehirleri oldukça önemli” diye konuştu.

Yapılan çalışmaları raporlar halinde hazırlayıp, Büyükşehir Belediyesi’ne verdiklerini dile getiren Yamaç, “Bu en sonraki 5’inci rapor tümüyle Koramaz Vadisi’ne ait. Aslında vadideki zenginliği buradan görebilirsiniz. 476 tane yapının tek tek çizilip, raporlanıp fotoğraflandı. 5’inci rapor 220 sayfa kalınlığında. Bu bizim açımızdan çok memnuniyet verici bir çalışma” dedi.

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