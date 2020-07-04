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Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile birlikte Yahyalı Meclis Üyelerini kabul etti Büyükkılıç: "Kayseri'mize yakışır bir şekilde hizmet almalarını sağladık"

İHA

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Yahyalı Meclis Üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile birlikte Yahyalı Meclis Üyelerini kabul etti Büyükkılıç: "Kayseri'mize yakışır bir şekilde hizmet almalarını sağladık"

Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altuner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu ve Yahyalı Meclis Üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti.
Misafirleri makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Yahyalı’nın Kayseri için taşıdığı öneme işaret etti. Başkan Büyükkılıç, ilçelere yapılacak hizmetleri belli periyotlar ve programlar dahilinde yapmak için Büyükşehir Belediyesi imkanları ölçüsünde gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz. Hiçbirini ötekileştirme gibi bir anlayışımız asla söz konusu olmaz. Hizmetleri belirli program ve periyot dahilinde yapmak için gece demeden gündüz demeden imkanlarımızın ölçüsünde çalışıyoruz, koşturuyoruz. Şikayetçi değiliz, gücümüzde, imkanımızda var. Allah’a şükürler olsun en önemlisi de birliğimiz, beraberliğimiz var. Bu anlayış içerisinde Yahyalı’mızı prestij yolu olarak nitelendirdiğimiz girişindeki o caddelerimizin Kayseri’mize yakışır bir konumda olması bizim asli görevimiz. Kavacık Mahalle’mize olan hizmetimizde aynı şekilde yapılmak mecburiyetinde. Bu çalışmalarımız sürerken diğer ilçelerimize bir program dahilinde isteklerini hayata geçirecek, gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde şehir merkezinde trafik yoğun olan yerlerle ilgili hiç durmadık, adeta sokağa çıkma sınırlamalarını fırsat bildik. Altyapı da eksikliklerimiz varsa onları giderdik. Asfalt çalışmaları konusunda ciddi gayretlerimizi hayata geçirdik. Kayseri’mizin bizi seven güvenen hemşehrilerimize yakışır bir şekilde hizmet almalarını sağlayacak, gayretlerde bulunduk. Şimdi de ilçelerimize bunları yapıyoruz. Dediğimiz gibi bir program dahilinde ihtiyacı olan üyelere gerek alt yapı ile ilgili, gerek sıcak asfalt ile ilgili ger türlü çalışmalarımızı sürdüyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Mali yönden bir problemimiz de yok. Kendimizi ve hayatımızı rahatlıkla sürdürecek, hizmetlerimizi idam ettirecek kapasitedeyiz. Bu yönde de değerli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, değerli bakanlarımızın verdiği destekleri sizlerle paylaşıyoruz. Bunu da burada vurgulamak istiyorum. Allah’a şükürler olsun."

"Ankara'dan Kayseri'ye kamu hizmetlerinin daha fazlası gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Bir itibar ve dayanışma içerisinde Kayseri’ye en güzel şekliyle biraz da kamu hizmetlerinin Ankara’dan Kayseri’ye daha fazla gelmesini de sağlama bağlamında çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Nereye gitsek bağırlarına basıyorlar. Taleplerimizi göz ardı etmiyorlar. Bunun da farkındayız. Bizlere de yakışan şekilde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun yol arkadaşlarına tabii ki sahip çıkmak.” İfadesini kullanarak, şöyle devam etti:
"Pandemi sürecinde de Yahyalı’mız çok iyi bir sınav verdi. Kayseri’mizde vaka konusunda Türkiye ortalamasının altında seyretti. Ama bu vesileyle fırsat olarak nitelendirip bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlatmalarında olduğu gibi Maske, Mesafe ve Temizlik kriterlerini ön plana çıkartarak bu güzellikleri korumalıyız diyorum. Doğa güzellikleri, İnanç Turizm açısından Yahyalı bizim için stratejik bir yer. Kapuzbaşı Şelalerimizi en güzel herkesin görmesini ve oralardan yararlanmasını, ülkemize ve şehrimize önemli bir basamak olmasını önemsiyoruz. Sultan Sazlığımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği ile mutlak korunması gereken alanlar arasına dahil edildi. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Koruma açısından Yahyalı’mız, Yeşilhisarı’mız, Develi’miz başta olmak üzere Büyükşehir çatısı altında Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız üzerine düşenleri yapacak. Veri de çok, imkanda çok, gayrette çok. Ama en önemlisi olumlu pencereden bakabilmek."

"Kuluna teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmezmiş"
Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a Yahyalı’ya yaptığı asfalt çalışamaları için teşekkür eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Kayseri’mizin 16 tane ilçesi var. Doğa Turizm ve İnanç Turizm açısında Yahyalı’mız bir tık önde. Sarız gibi Yahyalı’da uzak bir ilçe. Ama önemli olan mesafelerin uzaklığı değil, gönüllerin mesafesi. Bu manada Turizm ilçemiz adına yürekten teşekkür ediyoruz. Yahyalılarımıza buraya gelirken de söyledik. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerinizi ve selamlarınızı ileteceğiz diye. Doğalgazdan dolayı bir teşekkürümüz var öncelikle. 7,5 km yolumuzu sıcak asfaltlamadan dolayı ilçemiz adına size teşekküre geldik. Biz şimdiye kadar bize yaptığınız bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Sıcak asfaltımız gerçekten dört dörtlük oldu. Diğer ilçelerimize de yapacağınız hizmetlerden zerre kadar şüphemiz yok. Yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Kuluna teşekkür etmesini bilmeyen Allah’a şükretmesini bilmezmiş bu espiriyi de çok iyi bilerek, şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Ziyaretin sonunda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kirazlı’da üretilen halıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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