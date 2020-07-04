Başkan Per: “Kayseri Tabip Odası yerli ve milli olmaya devam edecektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Per: “Kayseri Tabip Odası yerli ve milli olmaya devam edecektir”

İHA

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin tutumlarına karşın Kayseri Tabip Odası olarak hiçbir zaman milli ve yerli duruşlarından taviz vermediklerini söyledi.

Başkan Per: “Kayseri Tabip Odası yerli ve milli olmaya devam edecektir”

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyinin tutumlarına karşın Kayseri Tabip Odası olarak hiçbir zaman milli ve yerli duruşlarından taviz vermediklerini söyledi.
Başkan Hüseyin Per, görev süresinin dolması nedeniyle yaptığı açıklamada, “2 dönem yani 4 yıldır Kayseri Tabip Odasının Başkanlığını gururla sürdürdüm. Bu süreç zarfından yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarımızla birlikte üyelerimiz olan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettik” dedi. Yapılacak olan genel kurulla yeni yönetimin belirleneceğini kaydeden Başkan Per, “Görevimizi bizden sonrada en iyi şekilde yerine getirerek, bu bayrağı yere düşürmeyecek ve kirletmeyecek arkadaşlarımıza bırakacağımız için mutluyuz. Ekonominin kötü olduğu, üyelerin aidatlarını çoğu zaman ödeyemediği bir ortamda hizmet etmeye çalıştık. Merkez konseyin yaptığı marjinal çıkışlarla birlikte Anadolu’daki tabip odaları yalnız kalmıştır. Bunlardan birisi de Kayseri Tabip odasıdır. Kendi yağımızla kavrularak bir şeyler yapmaya gayret ettik. Gücümüz doğrultusunda üyelerimize destek verdik. 4 yıllık süremiz zarfında yönetim kurulundaki arkadaşlarım başta olmak üzere bize destek veren tüm Hekim ve sağlık çalışanlarına, bizlerin sesi olan basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.
Gündemle ilgili olarak da bazı açıklamalar da bulunan Prof. Dr. Hüseyin Per, “Pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanımızın verileceği söylediği katkı sınırlı kalmış, maalesef bu konuda da adalet sağlanamamıştır. Verilen sözler yerine getirilememiş, her kademede görev yapan sağlık çalışanları haklarını alamamıştır. Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler arasındaki uçurum her geçen gün artmaktadır. En muzdarip olduğumuz konu ise kanunu çıkarıldığı söylenen ama bir türlü sahaya yansımayan Sağlıkta şiddet yasasıdır. Fiziki şiddetin yanı sıra idarecilerin hekimlere ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulamaları artarak devam etmektedir. Biz Kaysere Tabip odası olarak her zaman yerli ve milli olduk. Türk Tabipler Birliğinin uygulamaları karşısında bizi “Ermeni Tabip Odası” olarak adlandıranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Merkez konseyin “ Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diye açıklama yaptığı zaman biz Kayseri Tabip odası olarak ordumuzun, milletimizin ve devletimizin yanında olduğumu söyleyerek bu yönde duruş sergilemişizdir” dedi.
Başkan Per, çoklu oda tartışmaları ile ilgili olarak da , “Çoklu oda sistemi, Kayseri’de AHUDER örneğinde olduğu gibi bir takım yanlış örgütlenmelere sebep olacaktır. Bunun yerine herkesin meslek örgütlerine sahip çıkması, gidip oy kullanması ve Türk Milletinin görüşlerini oralara yansıtması gerekir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lunaparklar yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Lunaparklar yeniden açılıyor
Bellona Kayseri Basketbol kupa kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol kupa kazanmak istiyor
Köşk Sosyete Pazarı ‘nda korona virüs tedbirleri hat safhada Köşk Sosyete Pazarı Gıda Mühendisi Fatma Zennecioğlu: “Önlemlerimizi aldık, müşterilerimiz gönül rahatlığıyla alış verişlerini yapabilirler”
YEREL HABERLER Köşk Sosyete Pazarı ‘nda korona virüs tedbirleri hat ...
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi Olağan Mali Genel Kurulu’nda çağrıda bulundu Büyükkılıç: "Yatırımcılarımızın Türkiye'nin en uygun ve en büyük serbest bölgesine bekliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi Olağan ...
Arkadaşı ile tartışan kadın intihar etti
YEREL HABERLER Arkadaşı ile tartışan kadın intihar etti
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile birlikte Yahyalı Meclis Üyelerini kabul etti Büyükkılıç: "Kayseri'mize yakışır bir şekilde hizmet almalarını sağladık"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı ve Belediye ...
Büyükşehirden gece mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehirden gece mesaisi
Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır
YEREL HABERLER Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır
Kayseri'de tabancayla vurularak hastaneye bırakılan kadın öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de tabancayla vurularak hastaneye bırakılan ...
Kardiyoloji uzmanından 'Sıcak hava' uyarısı Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli: "Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketilmezse, kalp krizinden ölüme kadar ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir”
YEREL HABERLER Kardiyoloji uzmanından 'Sıcak hava' uyarısı Acıbadem ...
Yücel, engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: "Belediyelerin 50 yıllık, 100 yıllık dediği projelerin altında engelliler düşünülmemiş"
YEREL HABERLER Yücel, engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile ...
Viyadüğe yeni bağlantı yolları açılıyor
YEREL HABERLER Viyadüğe yeni bağlantı yolları açılıyor
Aynı yolda önce kamyon devrildi, sonra otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Aynı yolda önce kamyon devrildi, sonra otomobil takla ...
Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi
YEREL HABERLER Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi
Hulusi Akar Bulvarı ile Sivas Caddesi arasındaki bağlantı yolunda çalışma başladı
YEREL HABERLER Hulusi Akar Bulvarı ile Sivas Caddesi arasındaki ...
Kayseri mantısı sofraları süslüyor
YEREL HABERLER Kayseri mantısı sofraları süslüyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Yazın bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Yazın bulantı, kusma ve ...
Kapüşonlu hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Kapüşonlu hırsızlar tutuklandı
Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi
YEREL HABERLER Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi
Atıl durumdaki okul binalarının eğitime kazandırılması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki okul binalarının eğitime ...
Kayserililer sanatçılar sokağı ile yeniden buluştu
YEREL HABERLER Kayserililer sanatçılar sokağı ile yeniden buluştu
Antrenör Halit Kurt'a ceza
YEREL HABERLER Antrenör Halit Kurt'a ceza
İş adamı Mehmet Özet'in katiline 25 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER İş adamı Mehmet Özet'in katiline 25 yıl hapis cezası
Türkiye’ye okumak için gelen Afrikalı adam Müslüman oldu
YEREL HABERLER Türkiye’ye okumak için gelen Afrikalı adam Müslüman ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X