Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü Önce yastık kullanan anne, bebeğin ölmediğini görünce boğazını sıkarak öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü Önce yastık kullanan anne, bebeğin ölmediğini görünce boğazını sıkarak öldürdü

İHA

Kayseri'de üvey babanın 3 yaşındaki Alperen'i boğarak öldürdüğü Pınarbaşı ilçesinde bu kez anne, 3 haftalık kız bebeğini boğarak öldürdü.

Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü Önce yastık kullanan anne, bebeğin ölmediğini görünce boğazını sıkarak öldürdü

Kayseri’de üvey babanın 3 yaşındaki Alperen’i boğarak öldürdüğü Pınarbaşı ilçesinde bu kez anne, 3 haftalık kız bebeğini boğarak öldürdü.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde sabah meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada 3 hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi.
Babanın ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekipleri küçük Melek’in hayatını kaybettiğini belirlerken, anne Ayşe B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kafasından vurulan şahıs öldü Polis ekipleri bahçede boş kovan aradı
YEREL HABERLER Kafasından vurulan şahıs öldü Polis ekipleri bahçede ...
Lunaparklar yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Lunaparklar yeniden açılıyor
Başkan Per: “Kayseri Tabip Odası yerli ve milli olmaya devam edecektir”
YEREL HABERLER Başkan Per: “Kayseri Tabip Odası yerli ve milli ...
Bellona Kayseri Basketbol kupa kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol kupa kazanmak istiyor
Köşk Sosyete Pazarı ‘nda korona virüs tedbirleri hat safhada Köşk Sosyete Pazarı Gıda Mühendisi Fatma Zennecioğlu: “Önlemlerimizi aldık, müşterilerimiz gönül rahatlığıyla alış verişlerini yapabilirler”
YEREL HABERLER Köşk Sosyete Pazarı ‘nda korona virüs tedbirleri hat ...
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi Olağan Mali Genel Kurulu’nda çağrıda bulundu Büyükkılıç: "Yatırımcılarımızın Türkiye'nin en uygun ve en büyük serbest bölgesine bekliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi Olağan ...
Arkadaşı ile tartışan kadın intihar etti
YEREL HABERLER Arkadaşı ile tartışan kadın intihar etti
Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile birlikte Yahyalı Meclis Üyelerini kabul etti Büyükkılıç: "Kayseri'mize yakışır bir şekilde hizmet almalarını sağladık"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Kaymakamı ve Belediye ...
Büyükşehirden gece mesaisi
YEREL HABERLER Büyükşehirden gece mesaisi
Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır
YEREL HABERLER Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır
Kayseri'de tabancayla vurularak hastaneye bırakılan kadın öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de tabancayla vurularak hastaneye bırakılan ...
Kardiyoloji uzmanından 'Sıcak hava' uyarısı Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli: "Sıcak havalarda yeterli sıvı tüketilmezse, kalp krizinden ölüme kadar ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir”
YEREL HABERLER Kardiyoloji uzmanından 'Sıcak hava' uyarısı Acıbadem ...
Yücel, engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getirdi İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel: "Belediyelerin 50 yıllık, 100 yıllık dediği projelerin altında engelliler düşünülmemiş"
YEREL HABERLER Yücel, engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile ...
Viyadüğe yeni bağlantı yolları açılıyor
YEREL HABERLER Viyadüğe yeni bağlantı yolları açılıyor
Aynı yolda önce kamyon devrildi, sonra otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Aynı yolda önce kamyon devrildi, sonra otomobil takla ...
Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi
YEREL HABERLER Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi
Hulusi Akar Bulvarı ile Sivas Caddesi arasındaki bağlantı yolunda çalışma başladı
YEREL HABERLER Hulusi Akar Bulvarı ile Sivas Caddesi arasındaki ...
Kayseri mantısı sofraları süslüyor
YEREL HABERLER Kayseri mantısı sofraları süslüyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Yazın bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Yazın bulantı, kusma ve ...
Kapüşonlu hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER Kapüşonlu hırsızlar tutuklandı
Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi
YEREL HABERLER Arda Kardeşler'in Kayserispor ve Beşiktaş karnesi
Atıl durumdaki okul binalarının eğitime kazandırılması için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Atıl durumdaki okul binalarının eğitime ...
Kayserililer sanatçılar sokağı ile yeniden buluştu
YEREL HABERLER Kayserililer sanatçılar sokağı ile yeniden buluştu
Antrenör Halit Kurt'a ceza
YEREL HABERLER Antrenör Halit Kurt'a ceza

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X