Düdük Abdulkadir Bitigen’de

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Salı günü oynanacak olan Mediopol BaşakşehirYukatel Denizlispor maçında düdük çalacak.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31.haftasında 07 Temmuz 2020 Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda saat 21.00’de oynanacak olan Medipol BaşakşehirYukatel Denizlispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Medipol BaşakşehirYukatel Denizlispor maçında Kayserili Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in bu müsabakada yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın 4. Hakemi ise Sarper Barış Saka.

Abdulkadir Bitigen son haftalardaki başarılı yönetimi ile dikkat çekiyor. Bitigen dün oynanan ve golsüz sona eren BTC Yeni Türk Malatyaspor ile Gençlerbirliği maçını yönetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.