Sedat Kılınç: “Konut kredi destek paketi, Türkiye tarihinin en uygun kredi fırsatı” Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Artık insanlar dikey mimarı büyük konutlar yerine, yatay mimari bahçeli evlerde oturmalı” “İnsanların bahçeli evlerde oturabilmesi için proje çalışmalarımız devam ediyor”

Kamu bankaları tarafından verilecek olan düşük faizli konut kredi destek paketi hakkında açıklama yapan Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç, “Konut kredi destek paketi, Türkiye tarihinin en uygun kredi fırsatı” dedi.

Bu süreçte fırsatçılık yaparak fiyatları fahiş düzeylerde tutanların kötü etkileneceğini söyleyen Sedat Kılınç, “İnşaat sektörü aslında son 3 yıldır durgun bir dönem geçirdi ama açıklanan konut kredi destek paketinden sonra, sektörde çok ciddi bir hareketlilik oldu. Biz de şirket üzerinde bunu gözlemliyoruz ve ülke genelinde de konut satışlarında çok ciddi artışlar oldu. Türkiye tarihinin en uygun konut kredi fırsatı var şu anda. 0,64 kredi oranlı, 180 aya kadar vade ve 1 yıl ödemesiz dönem şansı var şu anki pakette. Tabi sıfır konutlarda 0,64 imkanı, ikinci el konutlarda ise 0,74 var. En uygun kredi döneminin başlaması ile de talepler arttı. Bu talepler neticesinde şöyle de bir şey ile karşılaştık, bazı bireysel satıcılar ve bazı inşaat firmalarında çok ciddi bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Sektörün bu kadar hareketlendiği bir dönemde, biz Sedat Kılınç İnşaat olarak herhangi bir fiyat artışı yapmadık. Doğru olanı da bu çünkü sektör uzun zamandır böyle bir oran görmedi ve bu oran geldikten sonra da bu tarz fahiş fiyat arttıranlar, bu dönemde kaybedecektir. Biz şu an satışlardan çok memnunuz, taleplerden çok memnunuz ve yeni yatırımlara başlıyoruz. Ülke ekonomisi için inşaat sektörü önemli bir sektör ve sektöre yapılan bu katkılar sayesinde sektör de gelişiyor. Bu süreci doğru değerlendirip, doğru analiz ederek milli düşünmek lazım. Bu süreçte fırsatçılık yapanlara da özellikle seslenmek istiyorum, sektörün düzeldiği, taleplerin arttığı bu süreçte stokların bir an önce tüketilmesi ve yeni inşaatların başlaması için bu destekler verildi, biz de bu doğrultuda kullanalım. Ben altını çizerek tekrar söylüyorum, bu süreçte herhangi bir fiyat artışı yapmadık, bu şekilde satışlarımız devam ediyor. Sektörde faaliyet gösteren ve ya bireysel satıcılara da tavsiyelerim bu noktada ve tüketicilerin de bu tarz firmaların satış fiyatlarını doğru inceleyip, fahiş artışlar yapanlardan ziyade arttırmayan ve ya kısmi artışlar yapan firmaları tercih etmeleri onların lehine olur. Bu kredi sınırlı bir kredi. 500 bin TL’ye kadar destek veriliyor. Yani çok üst sınıf konutlar değil, orta sınıf konutlar için destek verdiler ve stoğun azaltılması için uygulanan bir faiz yöntemi. Bu paketin yeni iş alanlarının oluşmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yüksek katlı projeler yerine yatay mimari ile insanların nefes alacakları projeler üretilmesi gerektiğini söyleyen Kılınç, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sedat Kılınç İnşaat olarak, özelikle pandemi döneminden öncesinde de projelerimiz vardı. Melisa Konakları gibi daha çok yeşilin bol olduğu, insanların bahçede zaman geçirebilecekleri bahçeli ev niteliğindeki projelere başlamıştık. Bu projelere yoğun ilgi aldık pandemi sürecinde de bu tarz projeler daha çok ilgi görmeye başladı. Biz de yeni üreteceğimiz projelerde, konut projesi dahi olsa yeşil alana çok önem verdik ve Manzara Park adlı projemizi hayata kazandırdık. Şu anda inşaat devam ediyor. Bu projemizin özelliği ise 18 bin metrekare alanda 3 bloktan oluşuyor. Daha çok yeşil alan ve insanların daha çok nefes alabileceği süs havuzlarının, şelale ve göletlerin olduğu özellikli bir proje. Pandemi sürecinde de insanlar, bunun daha doğru olduğunu da bire bir evde kaldıkları süre içerisinde yaşadılar. En azından bahçesi olan, nefes alabileceği alanları olan insanlar, bu süreci daha rahat atlattı ama evin içinde kalan insanlar maalesef bu süreci daha zor atlattı ve etkilendi. O yüzden dünyada temsilcilerin de bu şekilde hareket etmesi gerekiyor. Projelerimizi artık doğa ile baş başa, yeşilin fazla olduğu, suyun olduğu insanların nefes alabileceği projelerin üretilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Biz de Manzara Park projemizde bu yönde bir yatırım yaptık ve bu proje yaklaşık 60 milyon TL’lik bir proje. Bundan sonraki projelerimiz de bahçeli ev niteliğinde, şehrin farklı yerlerinde olacak. Doğru olanın bu olduğunu düşünüyorum ve bu noktada da daha ekonomik ve insanların daha kolay ulaşabileceği projeler üremeye başlayacağız. Yeşilin fala olduğu projeler, özellikle yatay mimariye değinmek istiyorum. Çok yüksek katlı, çok fazla konut adetinin olduğu yapıların artık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunların ticari alan ve ya ofis olarak yapılması ama yaşam alanlarının yeşilin bol olduğu alanlar olması gerektiğinin tekrar altını çiziyorum. Bizde bu noktada yeni projelerimizi üretiyoruz . Manzara Park projemiz şu an başladı. Diğer projelerin de hazırlıkları devam ediyor. Hem yatırımlara devam ediyoruz hem de yeşile önem veriyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.